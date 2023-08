все новости группы







Black Pestilence

?

-

-





12 авг 2023 : Новое видео BLACK PESTILENCE



сегодня



Новое видео BLACK PESTILENCE



“Mortal Rift”, новое видео группы BLACK PESTILENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Chaotic Wisdom, выходящего восьмого сентября:



“Mortal Rift”

“A Life Of Evil”

“The Devil’s Connection”

“Chaos And Carnality”

“Aspect Of Darkness”

“Infernal Might” (feat. Mark Russell)

“Animus”







+0 -0



просмотров: 229