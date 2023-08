сегодня



Новое видео EARTHSIDE



" Let The Truth Speak", новое видео группы EARTHSIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Let The Truth Speak, выходящего 17 ноября на Music Theories Recordings / Mascot Label Group:



"But What If We're Wrong" (feat. Sandbox Percussion)

"We Who Lament" (feat. Keturah)

"Tyranny" (feat. Pritam Adhikary of Aarlon)

"Pattern Of Rebirth" (feat. AJ Channer of Fire From The Gods)

"Watching The Earth Sink"

"The Lesser Evil" (feat. Larry Braggs & Sam Gendel)

"Denial's Aria" (feat. Keturah, VikKe & Duo Scorpio)

"Vespers" (feat. Gennady Tkachenko-Papizh & VikKe)

"Let The Truth Speak" (feat. Daniel Tompkins of TesseracT & Gennady Tkachenko-Papizh)

"All We Knew And Ever Loved" (feat. Baard Kolstad of Leprous)







