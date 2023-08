сегодня



Новое видео ATLAS



You're Not Alone, новое видео группы ATLAS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Built To Last, выход которого намечен на 20 октября на Metalapolis Records:



1. All Or Nothing (4:09)

2. You’re Not Alone (4:24)

3. One More Night (4:15)

4. Another Heartbreak (4:09)

5. Tears (5:31)

6. Unfamiliar Love (4:25)

7. Just Like That (4:19)

8. Chasing Portraits I: Lonely Hearts (6:53)

9. Chasing Portraits II: Closer To The Picture (3:13)

10. Chasing Portraits III: Painted Memories (5:38)

11. Bury A Lie (4:47)

12. Best Is Yet To Come (5:38)







+0 -0



просмотров: 184