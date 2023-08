сегодня



BRENDON SMALL: «"Metallica: Some Kind Of Monster" очень повлиял на "Metalocalypse"»



BRENDON SMALL в недавней беседе рассказал, что документальный фильм "Metallica: Some Kind Of Monster" оказал важное влияние на "Metalocalypse":



«Этот документальный фильм оказал важное влияние на создание "Metalocalypse", поскольку он вышел примерно в то время, когда мы работали над сериалом, и тяжёлый металл переживал своеобразное возрождение, по крайней мере я воспринимал это именно так. И этот фильм показал нечто действительно важное.



Готовясь к созданию такого шоу, как "Metalocalypse", я старался провести как можно больше исследований; я пытался найти все документальные фильмы о рок-н-ролле и хэви-металле, посвящённые творчеству и музыкантам. Я уверен, что это один из лучших фильмов. И в этом фильме можно увидеть, как создавалась та самая пластинка [альбом METALLICA 2003 года "St. Anger"] — любите вы её или ненавидите — и каковы были траектория и безумный лабиринт логики, которые привели за собой нас в это состояние. Кроме того, вы видите невероятно известную группу. Мне кажется, что даже после первого альбома трудно найти причину, чтобы записать пластинку. У тебя достаточно материала для первого альбома, а потом дело обстоит в духе: "Что мы будем делать дальше? Как мы заставим всё это работать?" И вы должны были видеть, как METALLICA проходит через всё это и вынуждена пробовать новый способ общения в собственной группе. Или же они все потеряют друг друга, потому что [тогдашний басист METALLICA] Jason Newsted ушёл, и они были несколько замкнуты и, я бы сказал, ревностно относились к любым другим проектам. Но они вернулись и до сих пор вместе, и они нашли Robert'a Trujillo, а Robert Trujillo — это настоящий монстр. И Jason Newsted также очень много дал METALLICA. Но картина вышла предельно честная, и я считаю, что для такого решения, как публикация подобного фильма, необходимо мужество — просто безумное мужество».



Он рассказал в более общих чертах о том, как METALLICA вдохновляла его на создание "Metalocalypse":



«Для меня METALLICA является чрезвычайно монументальной группой, поскольку они развивали свой собственный жанр на протяжении всей своей карьеры. И когда я думаю об идеальной версии METALLICA, я думаю о "Master Of Puppets" и "...And Justice For All", потому что именно в этом возрасте я открыл для себя хэви-металл — "...And Justice" только вышел. И я не мог поверить в этот сквозной, неповторяющийся лабиринт риффов, который состоял из одной убедительной идеи или идеологии одного риффа и итерации другого, третьего, четвёртого, пятого. И это, на мой взгляд, один из самых крутых и творческих, мелодичных, брутальных и бурных трэш-, эпик-металлов, собранных в одном месте. А потом выходит "Black Album". И "Black Album" из серии: "Окей, давайте донесем нашу музыку до всех". Так что METALLICA, без сомнения, оказала огромное влияние на саму идею DETHKLOK и "Metalocalypse"».







