Новая песня AUGURIUM



"Inquisition Of The Possessed", новая песня группы AUGURIUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Unearthly Will", выход которого запланирован на 25 августа.



Трек-лист:



“Inquisition Of The Possessed”

“Phantom Parallax”

“Sanguine”

“Ancient Grimoire”

“Inceptus Mysteria”

“Unearthly Will”

“As Above…So Below”

“Invictus”







