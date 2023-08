15 авг 2023



Новое видео BLOOD COMMAND



The Plague On Both Your Houses, новое видео BLOOD COMMAND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "World Domination", выход которого намечен на Hassle Records и Loyal Blood Records. http://bloodcommand.com/







+0 -0



просмотров: 131