сегодня



Новый альбом GROSS REALITY выйдет осенью



GROSS REALITY выпустят новую работу, получившую название "Return To Ruin", в сентябре этого года на Divebomb Records. За сведение и мастеринг отвечали Jamie King Audio.



Трек-лист:



“Carbon Shadows”

“Soul Substance”

“Prison Planet”

“Mind At Large”

“Time Portals”

“Nightmare Hall”

“Dark The Sun”

“Return To Ruin”

“Solitary Hypnosis”







