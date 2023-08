сегодня



Вышел новый концертный релиз RENAISSANCE



RENAISSANCE по случаю 75-летия Annie Haslam выпустили концертную запись, сделанную в The Keswick Theatre, Glenside, PA 21 октября 2022 года в рамках The Legacy Tour.



Трек-лист:



“Carpet Of The Sun”

“Black Flame”

“The Sisters”

“Ananda”

“The Captive Heart”

“Symphony Of Light”

“Blessing In Disguise”

“Celestine”

“Reaching Out”

“The Angels Cry”

“Day Of The Dreamer”

“Running Hard”







