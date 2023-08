сегодня



Новое видео SVALBARD



"How To Swim Down", новое видео группы SVALBARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Weight Of The Mask", выходящего шестого октября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



"Faking It"

"Eternal Spirits"

"Defiance"

"November"

"Lights Out"

"How To Swim Down"

"Be My Tomb"

"Pillar In The Sand"

"To Wilt Beneath The Weight"







