сегодня



Музыканты EVANESCENCE, ALICE COOPER и GRANNY 4 BARREL исполняют трек ACCEPT



"Balls To The Wall", новое видео группы KILLINGTON PIT, в состав которой входят вокалист GRANNY 4 BARREL Terry LeRoi, басист ALICE COOPER Chuck Garric, а также участники EVANESCENCE — гитарист Troy McLawhorn и барабанщик Will Hunt, доступно для просмотра ниже.







просмотров: 126