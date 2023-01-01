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У вокалиста BANG TANGO инсульт



Joe LeSte восстанавливается в одной из больниц Аризоны после перенесенного более недели назад инсульта.



В пятницу 58-летний музыкант написал в своих социальных сетях:



«Привет, друзья! На прошлой неделе мое лекарство от давления подвело меня, и у меня был инсульт. В настоящее время я нахожусь в реабилитационной клинике и занимаюсь восстановлением здоровья. И если вы меня знаете, то понимаете — НЕ СЧИТАЙТЕ МЕНЯ ВЫБЫВШИМ!!!!»











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