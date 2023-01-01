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*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 104
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 53
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 26
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 22
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Bang Tango

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21 авг 2023 : 		 У вокалиста BANG TANGO инсульт

28 янв 2020 : 		 Оригинальный состав BANG TANGO воссоединился для концерта

26 ноя 2019 : 		 Оригинальный состав BANG TANGO соберётся в 2020 году

4 июл 2017 : 		 Гитарист BANG TANGO, ZFM в новом хорроре

27 янв 2016 : 		 Композиция EATING CROW доступна для прослушивания

13 фев 2015 : 		 Видео с выступления BANG TANGO

22 июл 2014 : 		 Бывший гитарист DIO в BANG TANGO

31 мар 2013 : 		 Трейлер документального фильма BANG TANGO

7 янв 2013 : 		 BANG TANGO сменили ударника

27 ноя 2012 : 		 Новое видео BANG TANGO

12 ноя 2012 : 		 BANG TANGO начали работу над новым материалом

17 янв 2012 : 		 Новое видео BANG TANGO

20 сен 2011 : 		 Новый альбом BANG TANGO выйдет в сентябре

18 янв 2011 : 		 Переиздания BANG TANGO выйдут в январе
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|||| сегодня

У вокалиста BANG TANGO инсульт



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Joe LeSte восстанавливается в одной из больниц Аризоны после перенесенного более недели назад инсульта.

В пятницу 58-летний музыкант написал в своих социальных сетях:

«Привет, друзья! На прошлой неделе мое лекарство от давления подвело меня, и у меня был инсульт. В настоящее время я нахожусь в реабилитационной клинике и занимаюсь восстановлением здоровья. И если вы меня знаете, то понимаете — НЕ СЧИТАЙТЕ МЕНЯ ВЫБЫВШИМ!!!!»






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