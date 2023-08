сегодня



Новое видео EDU FALASCHI



"Tenochtitlán", новое видео группы EDU FALASCHI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eldorado", выходящего 30 августа на King Records.



Трек-лист:



"Quetzalcoatl"

"Señores Del Mar (Wield The Sword)"

"Sacrifice"

"Empty Shell"

"Tenochtitlán"

"Eldorado"

"Q'equ'm"

"Reign Of Bones"

"Suddenly"

"Wings Of Light"

"In Sorrow"







