21 авг 2023



Видео с текстом от ALKALOID



Numen (Dyson VII), официальное видео с текстом от ALKALOID, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Numen", выход которого намечен на 15 сентября на Season of Mist.



Трек-лист:



Disc 1



Qliphosis (07:48)

The Cambrian Explosion (03:58)

Clusterfuck (06:00)

Shades of Shub-Niggurath (06:11)

A Fool’s Desire (08:10)

The Fungi From Yuggoth (06:06)

Disc 2



The Black Siren (Instrumental) (1:39)

Numen (Dyson VII) (7:03)

Recursion (Dyson VIII) (3:29)

The Folding (Dyson IX) (6:54)

Alpha Aur (13:23)

Total run time: 70:15







