25 авг 2023 : Новый альбом DESTABILIZER выйдет осенью



25 авг 2023



Новый альбом DESTABILIZER выйдет осенью



DESTABILIZER сообщили о заключении контракта с лейблом Horror Pain Gore Death Productions, на котором 22 сентября состоится релиз дебютного альбома "Violence Is The Answer!"



Трек-лист:



“Violence Is The Answer!”

“Iconoclast”

“The Road To Hell”

“Progress”

“Matchday”

“King Paimon”

“Ex Inferis”

“Panic’

“Terrorist”







просмотров: 260