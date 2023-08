все новости группы







The Hangmen

?

-

-





24 авг 2023 : Новая песня THE HANGMEN



24 авг 2023



Новая песня THE HANGMEN



"Midnight Riders", новая песня группы THE HANGMEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Stories To Tell, выход которого запланирован на восьмое сентября на Acetate Records:



"Broken Heartland"

"Midnight Riders"

"Last Time I Saw You"

"On The Outside"

"Sinister Purpose"

"Bayou Moon"

"Behind The Wheel"

"Stories To Tell"

"Hard Luck Jim"

"Runnin' Kind"







+0 -0



просмотров: 339