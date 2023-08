сегодня



Новое видео KALLIAS



"Irrational Fear", новое видео группы KALLIAS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "First Ascent", выпущенного 25 августа на AISA Distribution.



Трек-лист:



"The Approach"

"Irrational Fear" (Ft. Jeff Loomis)

"Disembodied Existence"

"Matter Eater" (Ft. Colin Cook)

"The Dark Machine"

"21 Grams" (Ft. Rafael Trujillo)

"Nine In Time" (Ft. Greg Burgess)

"Lungta I: The Path:

"Lungta II: Everlasting"







+0 -0



просмотров: 188