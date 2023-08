26 авг 2023



Кавер-версия MONSTER MAGNET от BLACK OAK ARKANSAS



BLACK OAK ARKANSAS представили собственное прочтение композиции MONSTER MAGNET "Space Lord", которая будет включена в выходящий 22 сентября сборник The Devil’s Jukebox:



"Sympathy For The Devil"

"Space Lord"

"All Along The Watchtower"

"California Dreamin'"

"Rock 'N' Roll Woman"

"I'm A Man"

"Somebody To Love"

"Bold As Love"

"Mr. Soul"

"Southern Man"

"Goin' Back"

"Christmas Everywhere"







