26 авг 2023



Видео с текстом от GRAVEN SIN



GRAVEN SIN опубликовали официальное видео с текстом на песню Morrigan, которая будет включена в выходящий в ноябре альбом 'Veil Of The Gods'



"Morrigan"

"From The Shadows"

"Bloodbones"

"She Who Rules Niflheim"

"I Am Samael"

"Cult Of Nergal"

"The Scarlet Night"

"Beyond Mesopotamia"

"The Jackal God"

"Wand Of Orcus"

"As The Erinyes Emerge"







