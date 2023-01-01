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Kick Axe

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|||| 30 авг 2023

Гитарист KICK AXE: «Я помогал BLACK SABBATH с одним из альбомов»



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Сооснователь и гитарист KICK AXE Larry Gillstrom в недавнем интервью заявил, что когда в составе BLACK SABBATH присутствовал IAN GILLAN, к нему обратились с просьбой помочь с сочинением материала:

«Во время работы над альбомом "Vices" мы получили ключи от студии, чтобы записать несколько песен, которые должны были попасть на диск Black Sabbath с Ian'ом Gillan'ом. Именно так всё и происходило в то время. Продюсер Spencer Proffer собирался участвовать в этом проекте, ему нужны были песни, и он попросил нас попробовать их написать. И мы отправились в студию с Hans'ом, который был вторым звукорежиссёром на нашем альбоме "Vices". Мы были предоставлены сами себе и сочинили четыре песни, две из которых мы хотели записать для нашего второго альбома, если их не возьмут Black Sabbath. А их не взяли, потому что история с Ian'ом Gillan'ом и Black Sabbath сложилась не так, как хотел Spencer. Поэтому мы написали песни "Hunger", "Piece of The Rock" и ещё две песни — "Running Wild In The Streets" и ещё одну песню, о которой не стоит упоминать. Но все они уже записаны. В итоге мы выпустили "Hunger" и "Nothing's Gonna Stand On Our Way" — песню, которую мы записали с Randy Bishops'ом. Но "Hunger" и "Piece Of The Rock" мы рассчитывали включить в наш второй альбом, но когда я поехал в Лос-Анджелес и поговорил со Spencer'ом, он сказал, что нет, они уже включены в альбом King Kobra, так что...»

KICK AXEвЂ™s Larry Gillstrom Says They Were Asked To Help Write BLACK SABBATHвЂ™s Born Again Album




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