Новая песня DOG EAT DOG



DOG EAT DOG объявили о том, что первый студийный альбом за 17 лет, получивший название "Free Radicals", будет выпущен 20 октября на Metalville Records.



Трек-лист:



01. Lit Up

02. Kin

03. Never Give In

04. Time Won't Wait

05. 1 Thing

06. Mean Str

07. Energy Rock

08. @Joe's

09. Blvk Clvd

10. Bar Down

11. Man's Best Friend

12. E1on1

13. Looking Back

