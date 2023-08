сегодня



Музыканты VANILLA FUDGE, GUNS N' ROSES, DIO, CACTUS на новом альбоме RUFFYUNZ



Проект RUFFYUNZ, в состав которого входят Randy Pratt (Cactus, The Lizards), лауреат Эмми JZ Barrell и Ed Terry, выпустит альбом "Ruffyunz III", в записи которого в качестве гостей принимали участие Carmine Appice (Vanilla Fudge, Cactus, BBA, Rod Stewart), Pat Travers, Pat Thrall (Pat Travers, Glenn Hughes, Meatloaf), Bumblefoot (Guns N' Roses, Sons Of Apollo), Tony Franklin (The Firm), Dave Meniketti (Y&T), Jim McCarty (Cactus), Vinnie Moore (UFO), Derek Sherinian (Alice Cooper, Sons of Apollo), Tracy G (Dio), Billy “Spaceman” Patterson (Miles Davis) и другие.



Трек-лист:



"Street Corner High"

"Looking For The Edge"

"Malevolent Fool"

"Red Lines"

"Playhouse"

"Electric Mind Control"

"Cadillac Walk"

"Far Too Long"

"Warm Oasis"

"Hanging"







