29 авг 2023



Видео с текстом от RIGORIOUS



RIGORIOUS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Fight For Your Lives", которая взята из дебютного альбома Night Of Retribution, выходящего десятого ноября на Metalapolis Records, за сведение и мастеринг которого отвечал сам Chris Boltendahl.



Трек-лист:



"Victory"

"Lay With Me"

"Iron Wings"

"Fight For Your Lives"

"Brothers Arise"

"Children Of The Night"

"Ride Till We Die"

"Behind The Curtains"

"Lost"

"Power Of My Sword"







просмотров: 82