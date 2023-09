сегодня



Новое видео OMNIVORTEX



"Of Aeons Past", новое видео группы OMNIVORTEX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Of Aeons Past", выходящего 29 сентября на Inverse Records.



Трек-лист:



"Dwells"

"Transforming To Pale Mist"

"Of Aeons Past"

"Slumbering In Black"

"Mechanical Motions"

"Husk"

"Harbingers Of Cosmic Death"

"Endless"







