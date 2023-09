сегодня



LEFT TO ROT готовят ЕР



LEFT TO ROT сообщили о том, что осенью выпустят новый ЕР "Breath Of The Tomb".



Трек-лист:



“Intro”

“Breath Of The Tomb”

“The Hidden One”

“Come To Me”

“Already Dead”







+0 -0



просмотров: 97