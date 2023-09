все новости группы







1 сен 2023 : Новое видео VITALINES



"Judgement Day Is Here", новое видео группы VITALINES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wheels Within Wheels", выходящего 20 октября.



Трек-лист:



"Judgement Day Is Here"

"Love Not Fantasy"

"Hello World - We Need To Talk"

"Cards From Another Game"

"Love and Thunder"

"When Spirits Fight"

"You Never Know With Magic"

"Life Waits For No One"

"You’re the Reason I Am"

"Wheels Within Wheels"

"Nothing But Silence"







