30 авг 2023



Видео с текстом от ICARUS WITCH



ICARUS WITCH опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу “Rise Of The Witches”. Этот трек взят из нового альбома No Devil Lived On, выход которого намечен на 27 октября:



"Heaven’s Ghetto"

"Stranger Than Angels"

"Last Night On Earth"

"10,000 Light Years From Home"

"No Devil Lived On"

"A Heartbeat Away"

"Rise Of The Witches"

"Shadow Chaser"

"Starseed Trilogy: I. The Emerald Tablet II. Ruler Of Arcana III. And I Am You"







