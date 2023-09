3 сен 2023



Новый альбом TAKING BACK SUNDAY выйдет осенью



TAKING BACK SUNDAY 27 октября на Fantasy Records выпустят новую работу, получившую название "152".



Трек-лист:



01. Amphetamine Smiles

02. S'old

03. The One

04. Keep Going

05. I Am the Only One Who Knows You

06. Quit Trying

07. Lightbringer

08. New Music Friday

09. Juice 2 Me

10. The Stranger







