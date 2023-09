все новости группы







2 сен 2023 : Новое видео HURONIAN



сегодня



"Blazing Bolt Of Hatred", новое видео группы HURONIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Beyond Frozen Heights", выходящего 15 сентября на Gruesome Records.



Трек-лист:



“The Guild (Intro)”

“Torturer’s Creed”

“Over Frozen Heights Pt. 1”

“Over Frozen Heights Pt. 2”

“Blazing Bolt Of Hatred”







