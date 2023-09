сегодня



Новый альбом MOONLIGHT SORCERY выйдет осенью



MOONLIGHT SORCERY выпустят новую работу, получившую название "Horned Lord of the Thorned Castle", 29 сентября на Avantgarde Music. За сведение и мастеринг отвечал Dan Swanö, а за оформление — Linda Piekäinen.



Трек-лист:



“To Withhold The Day”

“In Coldest Embrace”

“The Secret Of Streaming Blood”

“Yönsilmä”

“Vihan Verhon Takaa”

“The Moonlit Dance Of The Twisted Jester’s Blood-soaked Rituals”

“Fire Burns The Horizon”

“Into The Silvery Shadows Of Night”

“Suden Tie (Wolven Hour Part II)”







