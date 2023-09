сегодня



Новое видео WAR CURSE



"Miracle Broker", новое видео группы WAR CURSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Confession", выходящего 20 октября на Blacklight Media.



Трек-лист:



"The Nothing (That is Me)"

"Fortress Of Agony"

"Confession"

"Miracle Broker"

"Power Of The Powerless"

"The Convoy"

"Return To Dust"

"Sowing Division"

"Rusty Nail" (Grip Inc. cover)

"Illusion Of Choice"







