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Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»
60
Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE...
31
Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск...
28
TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ
28
Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию
23
все новости группы
Kyng
США
-
http://www.kyngband.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/KyngRocks
5 сен 2023
:
Новая песня KYNG
13 сен 2016
:
Новая песня KYNG
8 май 2014
:
Новое видео KYNG
12 апр 2014
:
Новый альбом KYNG доступен для прослушивания
6 мар 2014
:
Обложка нового альбома KYNG
12 фев 2014
:
Новая песня KYNG
30 янв 2014
:
Новый альбом KYNG выйдет в апреле
21 авг 2013
:
KYNG на RAZOR & TIE
сегодня
Новая песня KYNG
“Haunting Visions,”, новая песня KYNG, доступна для прослушивания ниже. Это первый студийный материал с 2016 года.
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5 сен 2023
O
Old Nothing
KYNT
просмотров: 149
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).