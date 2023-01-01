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Sarlic Bliss

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Новый альбом SARLIC BLISS выйдет осенью



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SARLIC BLISS сообщили о том, что дебютная работа, получившая название "Brægn Hæft", будет выпущена второго ноября на MDD Records.

GermanyвЂ™s SARLIC BLISS Announce Details Of Debut Album




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