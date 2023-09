все новости группы







Новый ЕР MALFORMED выйдет осенью



Новый ЕР MALFORMED выйдет осенью



MALFORMED сообщили о том, что новый ЕР получил название "Look for The Gathering Of Souls" и будет выпущен на виниле, кассете, CD и в цифровом варианте тринадцатого октября.



Трек-лист:



“Drowning In Emptiness”

“The Gathering Of Souls”

“Defiled”

“Enchantments Of Nihilism”

“Mind Refinery”







