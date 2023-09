5 сен 2023



Новое видео SHYLMAGOGHNAR



Follow The River, новое видео группы SHYLMAGOGHNAR, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Convergence", выходящего 10 ноября на Napalm Records:



1. I Hear the Mountain Weep

2. Follow the River 08:13

3. Threshold

4. Strata

5. Gardens of the Erased

6. Egregore

7. Infinion

8. Convergence

9. The Sea

10. Becoming http://www.shylmagoghnar.com







