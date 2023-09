сегодня



Новое видео WAYFARER



"To Enter My House Justified", новое видео группы WAYFARER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома American Gothic,, выходящего 27 октября на Century Media:



"The Thousand Tombs Of Western Promise"

"The Cattle Thief"

"Reaper On The Oilfields"

"To Enter My House Justified"

"A High Plains Eulogy"

"1934"

"Black Plumes Over God's Country"

"False Constellation"







+0 -0



просмотров: 93