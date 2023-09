сегодня



ΒΥΣΣΟΔΟΜΩΝΤΑΣ, официальное новое видео с текстом от THE MAGUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома ‘Βυσσοδομώντας’, выход которого намечен на 31 октября на The Circle Music.



Трек-лист:



This is My Church

The Fall of Man

Lux Tenebrarum

ΒΥΣΣΟΔΟΜΩΝΤΑΣ

Idolatrous Discord

Ama Lilith

Negative Renaissance

The Peacock King

Give the Devil his due: The story http://www.themagus666.com/







