Новый трек от MICHAEL ABDOW



"Eternity", новая композиция MICHAEL ABDOW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Séance In Black, выход которого запланирован на шестое октября на Couch Cat Records:



"From The Silence"

"Oracle"

"Eternity"

"Welcome Desolation"

"The Turning"

"Séance In Black"

"Evidence Of Angels"







