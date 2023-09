8 сен 2023



Музыканты GREEN CARNATION и IN THE WOODS в STRANGE NEW DAWN



"Fortune Bringer", новое видео группы STRANGE NEW DAWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома New Nights Of Euphoria, выходящего 24 ноября на Svart Records:



"Journey Within"

"Class Hero Idol"

"Defenders of Faith"

"The Wake Of Icons"

"Fortune Bringer"

"Finding The Pieces"

"Seek It"

"High Strangenes"

"Sons of Galaxy"

"The Passing"







