PAUL RODGERS о турне с QUEEN: «Я понял, каково это — оказаться на месте Фредди — и это было нелегко»



В новом интервью каналу TalkShopLive's The Rock N Roll Channel легендарный вокалист Paul Rodgers рассказал о своей работе в качестве фронтмена QUEEN в период с 2004 по 2009 годы:



«Brian [May, гитарист QUEEN] обсудил со мной возможность нескольких совместных концертов. Потому что мы вместе участвовали в телевизионном шоу и исполняли "All Right Now" и "We Will Rock You". И мне показалось, что это неплохо. И он сказал: "Давай дадим несколько концертов в Европе просто так". И я пошёл на это с большим уважением к Фредди [Меркьюри, покойному вокалисту QUEEN]. А когда я захотел вернуться к своей собственной музыке, я стал уважать его ещё больше. К тому времени, когда я гастролировал с ребятами, я понял, каково это — оказаться на месте Фредди — и это было нелегко. У них очень много замечательных песен, и это был очень поучительный опыт на самом деле».



Когда интервьюер Стив Харкинс отметил, что Rodgers зарядил энергией и вдохнул жизнь в QUEEN, Paul сказал:



«Они не гастролировали. У них было много разовых выступлений с разными замечательными людьми, в том числе с Elton'ом John'ом и Джорджем Майклом.



Это замечательные певцы, но они никогда не гастролировали с ними. И мне удалось помочь им отправиться в турне, потому что они знали, что у них есть подходящие песни, но они не чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы отправиться в тур. И мы сделали это вместе. Фанаты были восхитительны. Они были великолепны».







