Новое видео SOLEMN VISION



“Bane And Benumbed”, новое видео группы SOLEMN VISION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Despite The Rise Of The Sun", выходящего 20 октября на Black Lion Records.



Трек-лист:



"Father From The Flame"

"Avarice"

"Gates"

"A Debt To The Wraith"

"On The Eve Of Silence"

"Sea Of Trees"

"Bane And Benumbed"

"Unfinished Tapestry"

"The Cerebral Labyrinth"

"Unfinished Tapestry" (Acoustic Version)







