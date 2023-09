сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома THUNDERSTICK



THUNDERSTICK опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название "Lockdown" и выходящего 20 октября на CD и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Cortege Of The Dark Princess"

"Torn'N'Twisted"

"Snakebite"

"I'm A Rockstar ( In My Head)"

"Who The Devil Are You?"

"Those Days"

"Warhead"

"Snowfall In Space"

"Thunder Thunder '23"

"Hold On Me"

"Valkyrie Warriors"

"Go Sleep With The Enemy (I Dare Ya)"

"Dawn Of The Crystal Night"

"I Close My Eyes"







+0 -0



просмотров: 108