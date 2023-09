сегодня



Новое видео FALLEN UTOPIA



"What My Soul Recoils My Tongue Shall Tell", новое видео группы FALLEN UTOPIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ruin", выходящего 11 ноября.



Трек-лист:



"What My Soul Recoils My Tongue Shall Tell"

"Artificial Life Creation"

"Regicide"

"Interlude"

"The Work Of Giants"

"The Curse Of Akkad"

"Entering Utopia"

"My Name Is Legion; For We Are Many"

"Meister Frantz, Executioner Of Nuremberg"

"The Drought"







