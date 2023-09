сегодня



SLIK TOXIK готовят переиздание



SLIK TOXIK сообщили о том, что планируют переиздание дебютного альбома "Doin' The Nasty" с бонус-треками из ЕР "Smooth & Deadly".



Трек-лист:



"Big Fuckin’ Deal"

"Helluvatime"

"Sweet Asylum"

"White Lies / Black Truth"

"Cherry Bomb"

"Marionette"

"It’s Not Eazy"

"Crashed"

"By The Fireside"

"Blood Money"

"Cheap Nicotine"

"Midnight Grind"

"Rachel’s Dead"



Bonus Tracks:



"Riff Raff"

"Mass Confusion"

"Rachel’s Breathing"







