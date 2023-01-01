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Wucan

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13 сен 2023 : WUCAN на Long Branch Records



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WUCAN на Long Branch Records



Группа WUCAN объявила о заключении контракта с Long Branch Records.



«Wucan расширяет наш список артистов как высокомотивированная и перспективная группа, которая знает, как завоевать слушателей, особенно на концертах. Wucan новаторски объединяют самые разные рок-жанры, создавая тем самым поистине легендарное звучание для сегодняшнего времени», — комментирует менеджер лейбла Long Branch Records Мануэль Шенфельд.







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