WUCAN на Long Branch Records

Группа WUCAN объявила о заключении контракта с Long Branch Records.
«Wucan расширяет наш список артистов как высокомотивированная и перспективная группа, которая знает, как завоевать слушателей, особенно на концертах. Wucan новаторски объединяют самые разные рок-жанры, создавая тем самым поистине легендарное звучание для сегодняшнего времени», — комментирует менеджер лейбла Long Branch Records Мануэль Шенфельд.
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