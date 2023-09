сегодня



Новый альбом TOMB MOLD выйдет осенью



TOMB MOLD выпустят в цифровом варианте новую пластинку, получившую название "The Enduring Spirit", уже в эту пятницу, а на физическом носителе альбом будет доступен с 13 октября (CD, винил и кассета).



Трек-лист:



“The Perfect Memory (Phantasm Of Aura)”

“Angelic Fabrications”

“Will Of Whispers”

“Fate’s Tangled Thread”

“Flesh As Armour”

“Servants Of Possibility”

“The Enduring Spirit Of Calamity”







