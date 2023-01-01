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Умер один из основателей LIEGE LORD



LIEGE LORD сообщили о смерти басиста и одного из основателей группы, Мэтта Винчи:



«Мы с глубоким прискорбием вынуждены сообщить о кончине нашего брата и основателя группы, Мэтта Винчи. Мэттью скончался в эту субботу 9 сентября 2023 года. Он был настоящим воином металла... А ещё он был известен как Милый Мэтью (как мы его ласково называли). Он основал Liege Lord вместе с Tony Truglio и Frank'ом Cortese в начале 80-х годов и был квинтэссенцией пауэр-металлического бас-гитариста. Он укрепил нашу фэн-базу благодаря любви к металлу, написанию писем от руки и пересылке кассет с другими единомышленниками по всему миру.



Это было за много лет до появления персональных компьютеров, мобильных телефонов и Интернета... Он был для нас мастером социальных сетей задолго до появления современных социальных медиаплатформ. Мэтт был прекрасным отцом и верным мужем, и нам будет не хватать его до невозможности. Мы сообщим дополнительную информацию в ближайшем будущем, когда это будет уместно, но давайте уважать сейчас тихий период скорби. Спасибо за поддержку. Мэтью, мы всегда будем дорожить и чтить твою дружбу и трудолюбие... ведь наша связь и твои музыкальные таланты будут жить вечно».







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