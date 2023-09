сегодня



Видео с текстом от FAETHOM



FAETHOM опубликовали официальное видео с текстом на песню “Ancient Powers That Be”, которая взята из выходящего 13 октября альбома Chaosmorphogoria:



“Rise Of Tien-nen-thal”

“Blackfire Star”

“Ancient Powers That Be”

“Goregantuan”

“Sangre Mala Sangre”

“Untraversable Force”

“Feral”

“Final Cosmic Warcry”

“Strike Thunder, Rebel!”

“Chaosmorphogoria”







просмотров: 137