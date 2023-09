все новости группы







16 сен 2023 : Новая песня SADISTIC FORCE



сегодня



Новая песня SADISTIC FORCE



"Speeding Black Leather Hell", новая песня группы SADISTIC FORCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Midnight Assassin, выход которого запланирован на 13 октября на Horror Pain Gore Death Productions:



“The Unseen Force”

“Corpsewood Curse”

“Speeding Black Leather Hell”

“Midnight Assassin”

“Nuremburg Nights”

“The Butchers Apron”

“Marked For Death”

“Campaign Of Sin”

“Howl Of The Horde”







+0 -0



просмотров: 160