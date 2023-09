сегодня



Новое видео SILENT ANGEL



Against The Tides, новое видео SILENT ANGEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Unyielding, Unrelenting”, выход которого намечен на ноябрь на Rockshots Records:



Unyielding Spirit – 2:40

Against The Tides – 5:34

A Destiny In Shadows – 3:45

Through Selene’s Eyes – 4:30

Aurora’s Dream – 4:58

Descent Into Infinity – 3:50

When Dusk Meets Dawn – 3:20

Angel Rising – 4:07

Tears Of Celestine – 5:21

Twilight Of The Black Rose – 6:18







просмотров: 201