20 сен 2023



Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров за расистские высказывания



Один из основателей Зала славы рок-н-ролла и журнала Rolling Stone Янн Веннер подвергся критике за расистские высказывания в недавнем интервью газете New York Times.



В ходе беседы Веннеру был задан вопрос об отсутствии в его последней книге "Masters" женщин и чернокожих артистов, на что он ответил:



«Отбор не был преднамеренным. Это происходило интуитивно, в течение многих лет, просто так сложилось. Люди должны были соответствовать нескольким критериям, но это был просто мой личный интерес и любовь к ним. Что касается женщин, то просто никто из них не был достаточно выразителен на интеллектуальном уровне.



Дело не в том, что они не творческие гении. Дело не в том, что они косноязычны, хотя побеседуйте с Грейс Слик или Дженис Джоплин. Пожалуйста, будьте моим гостем. Знаете, Джони [Митчелл] не была философом рок-н-ролла. Она, на мой взгляд, не соответствовала этому критерию. Ни по своим работам, ни по другим интервью, которые она давала. Люди, у которых я брал интервью, были именно такими философами рока».



Веннер рассказал о том, почему в его книгу не были включены цветные исполнители:



«Из чернокожих артистов Стиви Уандер — гений, верно? Я полагаю, что когда вы используете такое широкое слово, как "мастера", проблема заключается в использовании этого слова. Может быть, Марвин Гэй или Кертис Мэйфилд? Они просто не изъяснялись на таком уровне. Знаете, просто ради пиара, может быть, мне следовало бы найти одного чернокожего и одну женщину, которые не соответствовали бы тем же историческим стандартам, чтобы избежать подобной критики».



Он был исключён из совета директоров Зала славы рок-н-ролла на следующий день после своих неоднозначных высказываний. Это было подтверждено коротким заявлением Зала славы.



Литературный фестиваль в Монтклере также отменил запланированное на 28 сентября выступление Веннера для рекламы его книги "Masters", сославшись на «ряд причин».



Позже Янн Веннер принёс извинения в связи с неоднозначными высказываниями в адрес чернокожих музыкантов и женщин.



Веннер в своём заявлении сказал:



«В интервью газете The New York Times я сделал замечания, которые умаляют вклад, гениальность и влияние чернокожих музыкантов и женщин, и я приношу свои искренние извинения за эти высказывания.



"The Masters" — это коллекция интервью, которые я брал на протяжении многих лет и которые, как мне казалось, наилучшим образом отражают представление о влиянии рок-н-ролла на мой мир; они не должны были представлять всю музыку и её разнообразных и важных создателей, а отражать высокие моменты моей карьеры и интервью, которые, по моему мнению, иллюстрируют широту и опыт в этой карьере. Они не отражают мою признательность и восхищение огромным количеством тотемных, меняющих мир артистов, чью музыку и идеи я почитаю и буду пропагандировать до тех пор, пока жив. Я полностью осознаю подстрекательский характер неудачно подобранных слов, приношу свои глубокие извинения и принимаю последствия».









