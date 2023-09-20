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|||| 20 сен 2023

Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров за расистские высказывания



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Один из основателей Зала славы рок-н-ролла и журнала Rolling Stone Янн Веннер подвергся критике за расистские высказывания в недавнем интервью газете New York Times.

В ходе беседы Веннеру был задан вопрос об отсутствии в его последней книге "Masters" женщин и чернокожих артистов, на что он ответил:

«Отбор не был преднамеренным. Это происходило интуитивно, в течение многих лет, просто так сложилось. Люди должны были соответствовать нескольким критериям, но это был просто мой личный интерес и любовь к ним. Что касается женщин, то просто никто из них не был достаточно выразителен на интеллектуальном уровне.

Дело не в том, что они не творческие гении. Дело не в том, что они косноязычны, хотя побеседуйте с Грейс Слик или Дженис Джоплин. Пожалуйста, будьте моим гостем. Знаете, Джони [Митчелл] не была философом рок-н-ролла. Она, на мой взгляд, не соответствовала этому критерию. Ни по своим работам, ни по другим интервью, которые она давала. Люди, у которых я брал интервью, были именно такими философами рока».

Веннер рассказал о том, почему в его книгу не были включены цветные исполнители:

«Из чернокожих артистов Стиви Уандер — гений, верно? Я полагаю, что когда вы используете такое широкое слово, как "мастера", проблема заключается в использовании этого слова. Может быть, Марвин Гэй или Кертис Мэйфилд? Они просто не изъяснялись на таком уровне. Знаете, просто ради пиара, может быть, мне следовало бы найти одного чернокожего и одну женщину, которые не соответствовали бы тем же историческим стандартам, чтобы избежать подобной критики».

Он был исключён из совета директоров Зала славы рок-н-ролла на следующий день после своих неоднозначных высказываний. Это было подтверждено коротким заявлением Зала славы.

Литературный фестиваль в Монтклере также отменил запланированное на 28 сентября выступление Веннера для рекламы его книги "Masters", сославшись на «ряд причин».

Позже Янн Веннер принёс извинения в связи с неоднозначными высказываниями в адрес чернокожих музыкантов и женщин.

Веннер в своём заявлении сказал:

«В интервью газете The New York Times я сделал замечания, которые умаляют вклад, гениальность и влияние чернокожих музыкантов и женщин, и я приношу свои искренние извинения за эти высказывания.

"The Masters" — это коллекция интервью, которые я брал на протяжении многих лет и которые, как мне казалось, наилучшим образом отражают представление о влиянии рок-н-ролла на мой мир; они не должны были представлять всю музыку и её разнообразных и важных создателей, а отражать высокие моменты моей карьеры и интервью, которые, по моему мнению, иллюстрируют широту и опыт в этой карьере. Они не отражают мою признательность и восхищение огромным количеством тотемных, меняющих мир артистов, чью музыку и идеи я почитаю и буду пропагандировать до тех пор, пока жив. Я полностью осознаю подстрекательский характер неудачно подобранных слов, приношу свои глубокие извинения и принимаю последствия».

Jann Wenner Removed From Rock and Roll Hall of Fame Board After Controversial Comments About Black and Female Musicians https://t.co/pSrCTBJIdx






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КомментарииСкрыть/показать 14 )

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20 сен 2023
graillyc
шок, сенсация, старый белый мужик считает гениями других старых белых мужиков. никогда такого не было, ну!
20 сен 2023
resurgamresponses
ничего себе , веннер живет что ли в параллельной реальности? а на уровне редактуры ему ничего никто не подсказал?
и извинения будто писал под диктовку (подстрекательский характер)
и почему не написал что был пьян?
20 сен 2023
R
R0ck_N_R0lla
женщины и чернокожие будут во второй части, "slaves"
20 сен 2023
resurgamresponses
R0ck_N_R0lla, да тоже обратил внимание н а подстрекательское))))) название masters (хозяева)
20 сен 2023
YNWA
Странно видеть такую новость о человеке, который как-то группу DC5 отправил на следующий год, и пропихнул Grandmaster Flash в зал славы, которые не добрали голосов, потому что надо было разбавить рэпчиной.
К тому же, как я помню, Ян Веннер - гей (с бывшей женой и несколькими детьми), но это не считается.
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20 сен 2023
WahrandPhain
YNWA, все женатые мужчины - геи, как будто это новость.
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20 сен 2023
YNWA
WahrandPhain, не нужно говорить за всех женатых, противный.
20 сен 2023
О
Орион
Ничего расистского в его высказываниях нет.
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20 сен 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
"Люди должны были соответствовать нескольким критериям"

Несколько критериев:
1. Не женщина;
2. Не негр.
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20 сен 2023
gravitgroove
Уверен, что многие афроамериканцы, у кого мозгов побольше, в шоке от таких новостей, ну а дебилам всегда в радость, когда перед ними каждый на колени встает, от того оно и происходит. Осталось немного и белым придется в носу колокольчик носить.
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20 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, во втором издании будет интервью с участниками ансамбля Ялла и группы Bolalar.
20 сен 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, да я заменил про туранов, потому что, подумал, у них они хлопок и кукурузу не выращивали-не собирали, а так -то да, почему и им в итоге не начать жаловаться.
20 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, мне кстати олдовая музыка Центральной Азии очень заходит. В 95 из 100 случаев в местных такси/кафе играет мерзкий восточный синтезаторный турбофолк, но вот их реально традиционная музыка очень крутая, будучи в Бухаре хотел купить себе их струнный инструмент рубоп, но под них нет кейсов, хз, как было везти подобный чемодан без ручки.
20 сен 2023
Corpsegrinder04
Зря назад сдал. Один хрен запарафинят теперь на чём свет стоит. Ни в каких должностях не восстановят. И унизился ещё извинившись за свои убеждения.
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